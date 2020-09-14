Под Запорожьем люди перекрыли трассу, защищая урожай госпредприятия от рейдеров и полиции с автоматами

В воскресенье, 13 сентября, в Запорожской области в селе Дмитривка начался рейдерский захват урожая государственного предприятия «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу (ДП ЦСЕНСМ).

Правозащитники, общественные деятели и местные жители стали на защиту госпредприятия и урожая от рейдерской атаки горе-рейдера Василия Сахненко, который всеми силами пытается заполучить урожай предприятия без каких-либо правовых оснований косить урожай инвестора. Люди защищают урожай от полиции, вооруженной до зубов, идут перекрывать трассу.

«Мені особисто дуже шкода, коли підставляють рядових поліцейських – З АВТОМАТАМИ В ПОЛЯХ, але за незаконне втручання в господарську діяльність та заблокування збору врожаю – відповідати простим копам, а не їх начальникам в Києві, які дають незаконні вказівки.

Одіозний горе корівник ВАСИЛЬ САХНЕНКО продовжує цинічні спроби рейдернули землю та врожаю Запорізької філії ДП «Центр сертифікації». З бандитами не вийшло, тепер повідомляє що «все порішав з силовиками»

Фонд державного майна України займає конструктивну позицію та сприяв поновленою на посаді законного керівника, але Сахненку ні Фонд, ні мораль не писані.Через незаконні дії Сахненко трудовий колектив 4 місяці не отримує заробітну плату.Нам такі горе рейдери зустрічаються не вперше та їх часи закінчилися.Збори врожаю буде продовжено. Вже завтра буде виплачена заробітна плата – а це 2 мільйона гривень!», – сообщил адвокат и правозащитник Ярослав Гришин на своей странице в Facebook.

Пост Ярослава Гришина

В частности, полиция Бердянска пыталась препятствовать сбору урожая Виталию Чирве – законному директору запорожского филиала госпредприятия «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу (ДП ЦСЕНСМ).

В свою очередь адвокаты, представляя сторону законного руководителя предприятия, на поле прикладывали максимальных усилий, чтобы сбор урожая продолжился, а вскоре и трудовой коллектив получил наконец свою зарплату.

Присутствующий на месте адвокат, правозащитник Станислав Гришин отметил:

«Поліція не може пояснити , що вони роблять з автоматами в полях. Вочевидь , грають на боці рейдерів – Святослава Літошка та Василя Сахненка», – написал Станислав Гришин, опуликовав фото загадочных полицейских с автоматами на поле госпредприятия.

На сторону людей, защищая их от рейдеров, стал и адвокат, депутат Запорожского горсовета Михаил Прасол.

Правоохранители с автоматами заблокировали сбор урожая на землях запорожского филиала госпредприятия – без какого-либо решения суда, без ареста имущества. Сообщил адвокат Сергей Русаков, представитель законного руководителя предприятия Виталия Чирвы:

«Представники правоохоронних органів діють без жодних правових підстав та не можуть пояснити, що вони роблять у полях та навіщо їм автомати.

Зазначений інцидент є кричущим, оскільки до нього прямо причетний одіозний горе керівник ДП «Центр сертифікації та експертизи» Сахненко Василь, який намагається будь-яким чином привласнити врожай, який був засіяний на підставі договорів укладених з інвесторами. Внаслідок зазначених деструктивних явищ, які здійснюються з подачі Сахненка трудовому колективу Запорізької філії не виплачується заробітна плата, а саме підприємство фактично доводиться до банкрутства», – написал адвокат Сергей Русаков.

Законный руководитель Запорожского филиала государственного предприятия «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу (ДП ЦСЕНСМ) – Виталий Чирва.

Ленинский районный суд города Запорожья 27 июля 2020 года вынес решение о возобновлении Виталия Чирвы на должности руководителя ДП «ЦСЕНСМ» (на которой он работал более 2х лет) после незаконного увольнения и обязательной выплате ему заработной платы за время вынужденного прогула.

О возобновлении законного руководителя запорожского филиала гопредприятия на должности адвокаты ранее сообщали.

После этого 25 августа исполнительная служба вынесла постановление о наложении штрафа на госпредприятие «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» в городе Киеве за невыполнение решения Ленинского районного суда Запорожья – 5 100 грн. Также исполнительная служба обязала должника выполнить решение суда в течение 3-х рабочих дней и предупредила от уголовной ответственности за уклонение от выполнения решения суда.

Фонд Государственного имущества Украины 7 сентября 2020 года предоставил информацию о том, что в срочном порядке уведомил госпредприятие «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу (ДП ЦСЕНСМ) с призывом срочно исполнить решение Ленинского районного суда

Сбору урожая в течение всего дня 13 сентября препятствовали автоматчики из СКИФ. Всеми действиями курировал руководитель ДП – рейдер Сахненко, сообщил адвокат Игорь Гребнев.

Телефонне право від ГУНП в Запорізькій області! Черговий Лайф-хак від поліції!Слідче управління по телефону вирішує хто директор та чий врожай на державному підприємстві. Ось так поліція «захищає» державні підприємства. Працюють виключно на інтерес. «Об‘єтивність та неупередженість» просто зашкалює, – написал адвокат.

автоматчик из СКИФ в поле, препятствует законному сбору урожая

19:07 Дочекалися дізнавача з Бердянського відділу поліції .Складає протокол огляду місця події .Нагадаю , автоматники зі Скифу затримали техніку в 10:30. Весь цей час вони перешкоджають збирання врожаю , бо «тривають слідчі дії». За що нам така поліція» – написал адвокат Станислав Гришин на своей странице в соцсети.

Напомним, ещё в начале июля 2020 года Актуально сообщал – В Запорожской области адвокаты противостоят грабежу урожая: топ-должность занял «смотрящий» от одиозного рейдера

Тогда Запорожские адвокаты приступили к защите урожая и земли людей от крупного рейдерства в области. Об этом сообщил адвокат и правозащитник Ярослав Гришин на странице в Facebook 8 июля.

В Запоріжжі наша юридична команда «Ярослав Гришин та партнери» не чекає не допомогу з Києва — ми приступили до захисту трудового колективу Держпідприємтсва — поможемо врятувати врожай та землю людям. А рейдерам— автоматчикам раджу негайно збиратися та їхати додому…, — заявил адвокат.

Адвокат и депутат Запорожского облсовета Ярослав Гришин описал «схему» рейдрества госпредприятия и 17 тысяч га земель людей, которая активно внедряется сегодня. И именно ей противостоит профессиональная команда правозащитников «Ярослав Гришин и партнёры», на счету которых многолетний успешный опыт антирейдерства.

Прекрасна спина, розписана тюремними татуюваннями належить новопризначеному директору Запорізькіі філії ДП «Центр Сертифікації та експертизи насіння і садибного матеріалу» Літошко Святославу. Святик Літошко — міні смотрящий за Запорізькою філією — ставленик від Сахненка Васі — одіозного рейдера, сумно відомого ще з разграбування ДПЗКУ.

Сьогодні відбувається цинічне та масштабне захоплення 17.000 га землі ДП та врожаю, який був раніше засіяний, зокрема, в Запорізькій області, Миколаївський, Харківський, Дніпровський областях. Розставляються фунти на керівні посади філій — заважають автоматчики з Однієї ОЗГ з міста Дніпро і відбувається незаконне збирання та захоплення врожаю. Я знаю достеменно, що профі доброчесна команда ФДМ не має ніякого відношення до цих злочинів. Треба негайно виправляти цю ганебну історію.

В Запоріжжі наша юридична команда не чекає не допомогу з Києва — ми приступили до захисту трудового колективу ДП — поможемо врятувати врожай та землю людям. А рейдерам — автоматчикам раджу негайно збиратися та їхати додому…», — написал на странице в Facebook Ярослав Гришин.

Как отметили и другие юристы, на сегодня на полях Запорожской области и Украины «добивают» госпредприятия.

«Добивають державні підприємства, під дулами автоматів викрадають врожай, відгружають його на свої фірми та отримують від цього мільйонні прибутки. Правоохоронні органи мають зацікаватись цієї бандою», — заявил адвокат Сергей Русаков.