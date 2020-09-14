Как выбрать плойку для волос?

Сделать шикарную прическу можно даже в домашних условиях. Такой важный инструмент, как плойка, должен быть у каждой девушки.

Сделать шикарную прическу можно даже в домашних условиях. Такой важный инструмент, как плойка, должен быть у каждой девушки. Далеко не всегда есть возможность или желание посещать салоны красоты, но сделать модную укладку всегда можно самостоятельно.

Материалы изготовления

Один из главных критериев выбора — материал основной части. От него напрямую зависят эффективность работы, безопасность для волос.

Наиболее популярными материалами считаются:

металл;

керамика;

тефлон;

стеклокерамика;

титанокерамика;

анодированное покрытие;

наночастицы серебра и т. д.

У каждого из вариантов есть свои преимущества и недостатки. Например, металл сильно пересушивает волосы, но стоит недорого. Керамика безопасна для волос, но покрытие истончается. Тефлон обладает такими же свойствами, как керамика. Плойки из других материалов обладают высокой ценой.

Разновидности и производители

При выборе устройства следует обратить внимание на производителя:

компании Scarlett, Vitek предлагают бюджетные модели;

бренды Philips, Remington выпускают среднюю по цене продукцию;

техника для профессионалов — BaByliss, Valera.

Прежде чем купить понравившуюся модель, следует побеспокоиться и о дополнительных возможностях. Например, плойка со щеткой сочетает функции завивки и фена. Разглаживающие утюжки позволяют выровнять локоны, когда они надоели. Текстурайзер поможет сформировать рисунки на волосах.

Чем профессиональные плойки лучше бюджетных?

Главные отличия профессиональных устройств:

быстрый нагрев;

покрытие класса люкс для защиты волос;

регулировка температуры;

автоматическое отключение;

длинный провод.

Как видно из отличий, в домашних условиях вряд ли понадобятся такие характеристики. Поэтому вполне можно обойтись бюджетным вариантом или средней по цене плойкой.

Чтобы не испортить сухие волосы окончательно, не стоит нагревать их выше 150 градусов. Нормальным разрешена температура выше 180, а жестким — выше 200. Рабочая поверхность разогревается в пределах 230 градусов.