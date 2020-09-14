Кабмин дал поручение разобраться обходом блокирования Вконтакте

Министр культуры и информационной политики дал поручение разобраться обходом блокирования российской соцсети.

Заблокированная на территории Украины соцсеть Вконтакте сообщила, что нашла возможность обходить блокировку. В ответ на это министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко дал поручение разобраться. Об этом он заявил во время пресс-конференции в понедельник, 14 сентября.

Так, Ткаченко дал поручение проверить, соответствует ли действительности информация, что Вконтакте нашла техническую возможность обходить блокирование.

«Проблема проникновения дезинформации, исходящей от Вконтакте или из российских телеканалов, действительно весомая. Мы несколько раз встречались в СНБО по этому поводу, есть план мероприятий, надеюсь, что он будет реализован. Что касается Вконтакте, я попросил сегодня, как только мы узнали об этой информации, проверить, действительно ли это реалистично, и что можно сделать, какое решение нужно принять для того, чтобы противодействовать этой истории», – сказал Ткаченко.

Тем временем, в Министерстве инфраструктуры Украины ответили на журналистский запрос Укринформа по этому поводу, отметив, что блокирование социальных сетей, в частности Вконтакте не входит в компетенцию министерства.

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