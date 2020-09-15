Украинка Свитолина опустилась в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисисток планеты.
Наибольший скачок сделали финалистки последнего турнира «Большого шлема» – US Open – Наоми Осака и Виктория Азаренко.
Причем белоруска, которая проиграла финал, поднялась сразу на 13 позиций и сейчас занимает 14-ю строчку.
Японка же на 6 позиций улучшила свой рейтинг и ворвалась в топ-3.
Украинка Элина Свитолина в Открытом чемпионате США не участвовала, что отбросило первую ракетку Украины на 6-е место рейтинга.
Первые две строки по-прежнему занимают австралийка Эшли Барти и румынка Симона Халеп.
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