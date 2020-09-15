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00:17 15 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинка Свитолина опустилась в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисисток планеты.

Наибольший скачок сделали финалистки последнего турнира «Большого шлема» – US Open – Наоми Осака и Виктория Азаренко.

Причем белоруска, которая проиграла финал, поднялась сразу на 13 позиций и сейчас занимает 14-ю строчку.

Японка же на 6 позиций улучшила свой рейтинг и ворвалась в топ-3.

Украинка Элина Свитолина в Открытом чемпионате США не участвовала, что отбросило первую ракетку Украины на 6-е место рейтинга.

Первые две строки по-прежнему занимают австралийка Эшли Барти и румынка Симона Халеп.

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Тэги: теннис, Элина Свитолина

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