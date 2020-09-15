Кальцев рассорил ОПЗЖ?

В центральном штабе ОПЗЖ очередной внутрипартийный скандал, связанный с массовой продажей списков на предстоящих выборах.

На этот раз причиной конфликта между руководящими группами Левочкин-Бойко и Медведчук-Рабинович стал скандально известный Владимир Кальцев — руководитель партструктуры в Запорожской области. Недавно местные СМИ уже писали о том, что Кальцев умудрился на фоне предвыборной неразберихи под чистую продать весь областной список ОПЗЖ, заработав на этом сумму с шестью нулями.

Нюанс данного скандала состоит в том, что изначально все списки кандидатов партии были поделены между двумя руководящими группами 50 на 50, и Владимир Кальцев не имел права ни влиять не формирование 50% Медведчука-Рабиновича, ни уж, тем более, продавать от своего лица эти места.

Вчера в Запорожье спешно прибыли представители группы Медведчука-Рабиновича для утверждения уже своего списка кандидатов. Встреча проходила в очень напряженной обстановке и на повышенных тонах, что неудивительно. Как теперь быть Владимиру Кальцеву — не известно. Видимо, придется возвращать «кандидатам», мнящим себя уже депутатами местных и областного совета заплаченную им таксу (суммы варьируются от 60 000 до 100 000 уе). Либо же, в привычной ему манере умолчать о новостях до последнего и попросту кинуть людей на деньги, в очередной раз подтверждая устоявшуюся уже репутацию.

Параллельно, имея тесные «деловые» договоренности с мэром Запорожья Владимиром Буряком, Кальцев в угоду последнему, не выставил конкурентного кандидата на кресло мэра, несмотря на очень высокие рейтинги партии. Связано это с многочисленными земельными махинациями, которые Буряк позволяет проводить Кальцеву в городе. Несомненно, эта договоренность так же стала неприятным сюрпризом для руководства обеих партийных групп, и о последствиях мы узнаем уже в ближайшее время.