Украина ответила на обвинения России по водоснабжению Крыма
Под предлогом «гуманитарной потребности» российской власти в Крыму не хватает воды на ускоренное развитие военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса, считают в МИД.
Водоснабжение Крыма из континентальной Украины будет полностью возобновлено только после полной деоккупации этого полуострова. Об этом говорится в комментарии МИД Украины, обнародованном во вторник, 15 сентября, в ответ на жалобу в ООН совета по правам человека при президенте РФ относительно ситуации с обеспечением пресной водой жителей Крыма.
«Любые заявления о якобы нарушении норм международного права Украины в связи с прекращением водоснабжения являются ничтожными с точки зрения международного права и, очевидно, призваны, чтобы «назначить виновного» за расходы, которые несет РФ уже седьмой год в результате незаконной оккупации Крыма и развертывания масштабной милитаризации полуострова, за что платят российские налогоплательщики», – говорится в комментарии.
В Киеве констатировали тот факт, что под предлогом «гуманитарной потребности» российской оккупационной власти в Крыму не хватает воды на ускоренное развитие военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса.
«Очевиден и тот факт, что потребность в водных ресурсах растет на фоне колонизации полуострова – стремительного роста населения в рамках целенаправленной политики замены демографического состава Крыма. Такие действия государства-оккупанта являются военным преступлением. Их цель – заселение украинских территорий гражданами РФ, которые лояльны к экспансивной политике своего государства и, таким образом, осуществление закрепления незаконной оккупации», – отметили в МИД.
Что касается обеспечения водой населения Крыма, то, как и в случае с обеспечением временно оккупированной территории другими ресурсами, продуктами питания и медицинскими материалами, в соответствии с Конвенцией о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, это полностью относится к обязанностям государства-оккупанта – Российской Федерации, подчеркнули украинские дипломаты.
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