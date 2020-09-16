Об этом заявил в Европарламенте представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

«Для нас совершенно очевидно: мы считаем, что выборы, прошедшие 9 августа, были сфальсифицированы», – заявил Боррель.

По его словам, ЕС не считает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Боррель также отметил, что ЕС готовит персональные санкции в отношении Беларуси, которые планируют принять в ближайшее время – до проведения заседания Евросовета следующей неделе.

«Если ситуация в Беларуси будет ухудшаться, мы будем расширять санкции», – добавил глава дипломатии ЕС.

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