ЕС не считает Лукашенко легитимным президентом
Об этом заявил в Европарламенте представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.
«Для нас совершенно очевидно: мы считаем, что выборы, прошедшие 9 августа, были сфальсифицированы», – заявил Боррель.
По его словам, ЕС не считает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
Боррель также отметил, что ЕС готовит персональные санкции в отношении Беларуси, которые планируют принять в ближайшее время – до проведения заседания Евросовета следующей неделе.
«Если ситуация в Беларуси будет ухудшаться, мы будем расширять санкции», – добавил глава дипломатии ЕС.
Новости по теме
Светлана Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину перед его встречей с Александром Лукашенко.
Соединённые Штаты «в ближайшие дни» введут санкции против лиц из окружения Александра Лукашенко и, возможно, другие санкционные меры.
По мнению Линкявичуса, бездействие Европы по отношению к происходящему в Беларуси подрывает доверие и авторитет ЕС.