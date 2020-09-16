Фонд госимущества Украины начал продавать спиртзаводы

Фонд госимущества начал масштабную приватизацию государственных предприятий, входящих в ГП «Укрспирт» и Государственный концерн «Укрспирт».

«Сегодня Фонд госимущества объявляет о проведении приватизационного аукциона по ГП Немировский спиртовой завод. И этим сообщением начинается масштабная приватизация госпредприятий спиртовой отрасли. Государственная монополия на производство спирта – больше не украинская реальность!» – сообщил глава фонда Дмитрий Сенниченко.

Сенниченко напомнил, что 12 августа Кабмин утвердил программу реформирования и развития спиртовой отрасли на 2020-2023 годы. По его словам, на первом этапе Фонд госимущества получил 12 объектов, состоящих из отдельного имущества спиртзаводов ГП «Укрспирт», так называемых МОД – мест осуществления деятельности. Немировское МОД – один из них.

«График аукционов будет достаточно плотным – по два в неделю. Первый состоится уже 15 октября, ровно за месяц от сегодняшнего объявления. Стартовая цена на спиртзаводы справедливо определена по итогам инвентаризации», – пояснил руководитель Фонда госимущества.

Напомним, первые заводы «Укрспирта» должны были выставить на аукцион до 15 мая 2020 года.

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