Фонд госимущества Украины начал продавать спиртзаводы
Фонд госимущества начал масштабную приватизацию государственных предприятий, входящих в ГП «Укрспирт» и Государственный концерн «Укрспирт».
«Сегодня Фонд госимущества объявляет о проведении приватизационного аукциона по ГП Немировский спиртовой завод. И этим сообщением начинается масштабная приватизация госпредприятий спиртовой отрасли. Государственная монополия на производство спирта – больше не украинская реальность!» – сообщил глава фонда Дмитрий Сенниченко.
Сенниченко напомнил, что 12 августа Кабмин утвердил программу реформирования и развития спиртовой отрасли на 2020-2023 годы. По его словам, на первом этапе Фонд госимущества получил 12 объектов, состоящих из отдельного имущества спиртзаводов ГП «Укрспирт», так называемых МОД – мест осуществления деятельности. Немировское МОД – один из них.
«График аукционов будет достаточно плотным – по два в неделю. Первый состоится уже 15 октября, ровно за месяц от сегодняшнего объявления. Стартовая цена на спиртзаводы справедливо определена по итогам инвентаризации», – пояснил руководитель Фонда госимущества.
Напомним, первые заводы «Укрспирта» должны были выставить на аукцион до 15 мая 2020 года.
Новости по теме
Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что Украина верна принципам честных и прозрачных торгов.
Масштабная продажа госпредприятий должна начаться уже в январе, когда планируют провести 165 аукционов.
Это Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, «Электротяжмаш», «Президент-отель» и шахта «Краснолиманская».