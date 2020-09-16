Белорусские IT-компании переносят свою деятельность в Латвию

12 белорусских компаний приняли решение о переносе деятельности в Латвию. Белорусский IT-сектор в последние годы развивался заметными темпами.

Эти компании представляют сектор информационных и телекоммуникационных технологий и другие сферы, например, «зеленую» энергетику.

Об этом со ссылкой на министерство экономики Латвии пишет Delfi.

Министр экономики Янис Витенбергс пояснил, что сейчас ведется работа над решениями, позволяющими белорусским компаниям как можно скорее перенести деятельность в Латвию.

«Мы понимаем, что этим компаниям сейчас проблематично получить необходимые справки в госучреждениях Беларуси, поэтому с каждой компанией работаем индивидуально, выслушиваем просьбы и в сотрудничестве с министерством иностранных дел и министерством внутренних дел оперативно решаем вопросы, связанные с подготовкой необходимых документов», – рассказал Витенбергс.

По его словам, одновременно ведется работа с латвийскими финансовыми учреждениями, чтобы найти компромисс и создать «зеленый коридор» для переезда иностранных компаний в Латвию.

«После возникновения политического кризиса в Беларуси Латвия мобилизовала ресурсы для коммуникации с белорусскими компаниями о переносе деятельности. Подробные консультации были предоставлены 116 белорусским компаниям, в которых работают 4000 человек. 30 из этих компаний работают в сфере ИТ, 25 предприятий занимаются производственной деятельностью», – пишет издание.

Белорусский IT-сектор в последние годы был единственным в экономике страны, который развивался заметными темпами.

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