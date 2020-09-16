Нацполиция открыла 44 уголовных дела из-за местных выборов

Национальная полиция начала 44 уголовных производства по фактам нарушения избирательного процесса.

Глава Нацполиции Игорь Клименко уточнил, что 18 уголовных производств начато до начала избирательного процесса, 26 – после 5 сентября.

«Это в основном препятствование осуществлению избирательного права. После начала избирательного процесса – предоставление неправомерных сведений в государственный реестр избирателей и подкуп избирателей. В двух уголовных производствах четырем лицам предъявлено подозрение», – сказал Клименко.

По словам главы Нацполиции, самыми распространенными нарушениями является предоставление денежного вознаграждения за смену мест голосования и голосов за определенного кандидата, а также раздача бесплатных подарков с логотипами кандидатов, продуктов питания и средств гигиены, организация бесплатных поездок.

Он также призвал людей информировать полицию о выявлении нарушений.

«Мы создали чат-бот в Telegram. Он позволяет в онлайн-режиме принимать информацию с места нарушений, а полиции - оперативно проверять и реагировать на такие сообщения», – сказал Игорь Клименко.

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