В Черное море вошел корабль британских ВМС
Не менее четырех кораблей стран НАТО будут находиться в Черном море на фоне российских учений Кавказ-2020, которые состоятся в конце сентября.
В Черное море вошел гидрографический корабль поддержки десантных и противоминных операций Королевских ВМС Великобритании HMS Enterprise, оснащенный системами сбора информации.
Об этом сообщают специализированные порталы, которые отслеживают проход кораблей через пролив Босфор в среду, 16 сентября.
Кроме того, быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США направился в Черное море, говорится в сообщении 6-го флота США.
«USNS Yuma, корабль Командования морских перевозок ВМС США, начал переход в северном направлении к Черному морю для начала регулярных морских операций. Шестой флот регулярно проводит операции в Черном море в поддержку наших союзников и партнеров в регионе», — говорится в сообщении 6-го флота ВМС США в Twitter.
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Об этом заявил руководитель ведомства Доминик Рааб в интервью Daily Mail 6 сентября. Он назвал это «чистой воды гангстеризмом».
Особенностью нынешних учений была общая удаленная работа двух штабов в Одессе и Испании из-за пандемии коронавируса.