В Черное море вошел корабль британских ВМС

Не менее четырех кораблей стран НАТО будут находиться в Черном море на фоне российских учений Кавказ-2020, которые состоятся в конце сентября.

В Черное море вошел гидрографический корабль поддержки десантных и противоминных операций Королевских ВМС Великобритании HMS Enterprise, оснащенный системами сбора информации.

Об этом сообщают специализированные порталы, которые отслеживают проход кораблей через пролив Босфор в среду, 16 сентября.

Кроме того, быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США направился в Черное море, говорится в сообщении 6-го флота США.

«USNS Yuma, корабль Командования морских перевозок ВМС США, начал переход в северном направлении к Черному морю для начала регулярных морских операций. Шестой флот регулярно проводит операции в Черном море в поддержку наших союзников и партнеров в регионе», — говорится в сообщении 6-го флота ВМС США в Twitter.

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