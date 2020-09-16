НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
12:00 16 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Черное море вошел корабль британских ВМС

Не менее четырех кораблей стран НАТО будут находиться в Черном море на фоне российских учений Кавказ-2020, которые состоятся в конце сентября.

В Черное море вошел гидрографический корабль поддержки десантных и противоминных операций Королевских ВМС Великобритании HMS Enterprise, оснащенный системами сбора информации.

Об этом сообщают специализированные порталы, которые отслеживают проход кораблей через пролив Босфор в среду, 16 сентября.

Кроме того, быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США направился в Черное море, говорится в сообщении 6-го флота США.

«USNS Yuma, корабль Командования морских перевозок ВМС США, начал переход в северном направлении к Черному морю для начала регулярных морских операций. Шестой флот регулярно проводит операции в Черном море в поддержку наших союзников и партнеров в регионе», — говорится в сообщении 6-го флота ВМС США в Twitter.

Источник:
Тэги: Великобритания, военные, корабль, черное море, ВМС

Новости по теме

Над Украиной будут регулярно летать бомбардировщики США

Сегодня американские бомбардировщики под прикрытием украинских истребителей взяли курс в акваторию Черного моря.

В МИД Британии считают, что Кремль причастен к отравлению Навального

Об этом заявил руководитель ведомства Доминик Рааб в интервью Daily Mail 6 сентября. Он назвал это «чистой воды гангстеризмом».

В Черном море завершились учения Sea Breeze-2020

Особенностью нынешних учений была общая удаленная работа двух штабов в Одессе и Испании из-за пандемии коронавируса.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты