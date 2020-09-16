В Умань стягивают полицейских со всей Украины

Силовики должны обеспечить общественный порядок в местах компактного проживания и пребывания паломников-хасидов.

Более 560 сотрудников полиции из 20 областей Украины прибыли в город Умань для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время празднования Рош ха-Шана. Об этом сообщает управление Нацполиции в Черкасской области в среду, 16 сентября.

«В состав сводного отряда вошли сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники и сотрудники полиции превентивной коммуникации», – говорится в сообщении.

Начальник управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко довел до копов их основные задачи. Среди них – обеспечение общественного порядка в местах компактного проживания и пребывания паломников-хасидов. Также он отметил соблюдении дисциплины, законности и личной безопасности во время несения службы в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

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