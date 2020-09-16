Аграрии могут потерять в этом году более 100 млрд из-за засухи

В этом году украинские аграрии соберут намного меньший урожай из-за неблагоприятных погодных условий.

Украинские аграрии в этом году могут потерять до 118 миллиардов гривен из-за засухи и заморозков. Об этом сообщила пресс-служба Аграрного союза Украины.

«В этом году даже критически пострадавшие регионы (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области), несмотря на обещания государства, не получили ни копейки помощи», – отметил глава союза Геннадий Новиков.

Больше всего от непогоды пострадали посевы кукурузы – ее урожайность в этом году на 40% меньше, чем в прошлом.

Урожайность подсолнечника в части регионов составляет всего 300-400 кг/га, что в 4-5 раз ниже прошлогодних показателей.

Новиков напомнил, что власти обещали выделить пострадавшим аграриям по 5 000 гривен за гектар. «Хотя реальные потери некоторых хозяйств 10-15 тысяч гривен за гектар», – отметил он.

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