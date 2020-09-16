Кабмин одобрил стратегии борьбы с организованной преступностью и коррупцией

Одна из них, как ожидается, позволит снизить уровень оргпреступности, а вторая – сократит на 200 млрд грн потери от коррупции.

Кабинет министров Украины одобрил Стратегию борьбы с организованной преступностью, и Национальную антикоррупционную стратегию. Соответствующие решения были приняты на заседании правительства в среду 16 сентября.

Так, стратегия борьбы с оргпреступностью была принята на пять лет. Планируется, что она будет опираться на международные стандарты и реализовываться в три этапа:

Первый этап – оценка угроз тяжких преступлений и оргпреступности (SOCTA Украина). По результатам этого будут сформированы аналитические выводы, которые сформулируют приоритеты.

Второй этап – определение ограниченного количества стратегических целей и разработка плановых мероприятий.

Третий этап – выполнение комплексных плановых мероприятий.

Кроме того, правительство поддержало национальную антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы, которую представил председатель НАПК Александр Новиков.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, документ должен скоординировать все ветви власти для эффективного преодоления, а главное – предотвращение коррупции.

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