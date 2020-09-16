Село Заиченко в Донецкой области захватили сепаратисты
Село Заиченко исключено из перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, и включено в неподконтрольную зону.
Правительство на заседании в среду, 16 сентября, расширило неподконтрольную зону на Донбассе, внеся село Заиченко в Донецкой области в перечень населенных пунктов, где временно не действует власть Украины.
«Внести в приложения 1 и 2 к распоряжению Кабинета Министров Украины от 7 ноября 2014 №1085 Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения (Официальный вестник Украины, 2014, №92, ст. 2655; №16, ст. 564, №50, ст. 1759) изменения, которые прилагаются», – говорится в документе.
Этим же решением село Заиченко исключено из перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения.
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