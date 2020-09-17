Отравление Навального ударило по экономике России
Разговоры о возможных санкциях из-за отравления российского оппозиционера влияют на планы России по заимствованию денег.
Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что Москва ищет возможности выйти на рынок еврооблигаций, но не делает этого из-за того, что над ней нависла угроза санкций.
«Все эти ограничения, санкции и шум вокруг Навального не добавляют нам уверенности в хорошем размещении», – сказал Силуанов.
Москва ищет дополнительные источники финансирования, чтобы залатать «дыру» в бюджете, вызванную снижением цен на нефть и пандемией COVID-19, поэтому любая отсрочка потенциально проблематична. В последний раз Россия привлекла 2 2,5 млрд долларов в июне 2019 года за счет долларовых еврооблигаций.
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