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01:47 17 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Отравление Навального ударило по экономике России

Разговоры о возможных санкциях из-за отравления российского оппозиционера влияют на планы России по заимствованию денег.

Министр финансов России Антон Силуанов

Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что Москва ищет возможности выйти на рынок еврооблигаций, но не делает этого из-за того, что над ней нависла угроза санкций.

«Все эти ограничения, санкции и шум вокруг Навального не добавляют нам уверенности в хорошем размещении», – сказал Силуанов.

Москва ищет дополнительные источники финансирования, чтобы залатать «дыру» в бюджете, вызванную снижением цен на нефть и пандемией COVID-19, поэтому любая отсрочка потенциально проблематична. В последний раз Россия привлекла 2 2,5 млрд долларов в июне 2019 года за счет долларовых еврооблигаций.

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Тэги: Россия, санкции, Алексей Навальный

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