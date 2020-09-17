На ЗАЗе будут собирать кроссоверы Renault
На Запорожском автомобильном заводе (ЗАЗ) собирать купе-кроссоверы Renault Arkana из российских машинокомплектов.
На заводе соблюдаются все стандарты и требования группы Renault.
16 сентября компания представила новый кроссовер Renault Arkana. Это первая модель Renault в Украине с бензиновым турбодвигателем на 150 л.с. Авто также оснащено автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода.
Его цена стартует от 467 900 гривен.
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