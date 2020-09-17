Жена Порошенко идет в политику

Жена экс-президента и лидера «Евросолидарности» Марина Порошенко возглавит список партии на выборах в Киевсовет.

«Сегодня я стою перед вами в новом статусе. И знаю, что первый вопрос, который я услышу, будет, почему я иду в политику? Сразу хочу сказать, что не чувствую себя политиком. В первую очередь, я гражданка своей страны, которую я очень люблю. И мне не все равно, что будет с Украиной. И что будет происходить в столице, в Киеве», — заявила Марина Порошенко в среду, 16 сентября, во время своего выступления на съезде столичной команды ЕС.

По ее словам, на сегодняшний день в Киеве решению социальных проблем уделяется недостаточное внимание, и просто наблюдать за этим со стороны нельзя.

«Школ и садиков катастрофически не хватает. Больницы не обеспечены современным оборудованием. Врачи и учителя не защищены. А значит — не защищены наши дети и наши родители… Время действовать и принимать ответственные решения. На уровне каждого города и каждого общества. И конечно, на уровне столицы, которая должна стать примером для всей Украины», — подчеркнула экс-первая леди.

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