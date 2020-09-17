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Главная » Мир » Общество
12:30 17 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Израиле призывают хасидов вернуться домой

Сегодня в МВД дали окончательный ответ – границу для паломников-хасидов не откроют, поэтому в Израиле просят их оставить попытки попасть в Украину.

В правительстве Израиля призывают паломников-хасидов, застрявших на границе Украины с Беларусью, возвращаться домой. С таким заявлением в четверг, 17 сентября, выступил министр высшего образования и водных ресурсов Израиля Зеэв Элькин в Twitter.

«Несмотря на многочисленные попытки помочь израильтянам, пытающимся попасть на территорию Украины через Беларусь или Молдову, сегодня утром украинские власти дали окончательный отрицательный ответ. Украинцы заявили, что не разрешат въезд через пограничные переходы», – написал Элькин.

«Я призываю наших граждан вернуться в Израиль и соблюдать предписания по самоизоляции по возвращении», – добавил он.

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Тэги: Израиль, Умань, граница, хасиды

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