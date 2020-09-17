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17:00 17 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Верховная Рада запустила процесс снижения НДС для аграриев

Принятие закона может поддержать украинское сельхозпроизводство, привлечь инвестиции и ликвидировать схемы уклонения от уплаты налогов, указано в пояснительной записке к законопроекту.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, который предусматривает снижении налога на добавочную стоимость (НДС) для производителей сельхозпродукции с 20% до 14%. Проект закона №3656 поддержали 233 нардепа, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 17 сентября.

Законопроектом предлагается при ввозе в Украину облагать налогом в 14% крупный рогатый скот, свиньи, цельное молоко, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, сахарную свекле, семена льна, рапса, подсолнечника, семена и плоды других масличных культур.

«Такое снижение уменьшит налоговую нагрузку на производителей сельхозпродукции, что в свою очередь позволит уменьшить стоимость сырья на сумму снижения НДС уже для переработчиков такой продукции, при этом снижение ставки НДС по операциям по реализации зерновых и масличных культур и цельного молока в целом не приведет к потерям бюджета, поскольку эти товары не реализуются конечному производителю, который является фактическим плательщиком НДС», – сказал в ходе презентации законопроекта глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, принятие закона может поддержать украинское сельхозпроизводство, привлечь инвестиции и ликвидировать схемы уклонения от уплаты налогов.

«Доходность выращивания таких культур и торговли, и сальдо доходов бюджета останутся без изменений. Перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя. Но при этом исчезнут стимулы для оптимизации налоговых обязательств – «скрутки». Состоится детенизация аграрного производства. Бюджет получит существенные преимущества», – отмечается в документе.

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Тэги: бюджет, инвестиции, ндс, аграрии

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