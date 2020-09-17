Отчисленным белорусским студентам пообещали помощь в Украине

Благотворительный фонд Беларусь будущего обратился к белорусским студентам, которых незаконно отчислили из вузов.

Белорусским студентам, которых отчислили из вузов на родине за участие в массовых протестах, помогут с поступлением в высшие учебные заведения Украины. Об этом сообщил оппозиционный белорусский политик и незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало в своем Telegram-канале в четверг, 17 сентября.

«Благотворительный фонд Беларусь будущего обращается к студентам Республики Беларусь. Мы информируем о том, что студентам, которых незаконным путем отчислили с белорусских ВУЗов, наш фонд оказывает помощь на территории Украины с поступлением в украинские университеты», – говорится в сообщении.

При этом Цепкало не уточнил, как механизм, благодаря которому будет осуществляться такая помощь.

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