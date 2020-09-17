За Юрченко внесли 1,5 млн залога
Прокуроры требовали назначить Фищенко 5 млн залога, но суд назначил всего 1,5 млн. Вчера помощник нардепа деньги внес и покинул СИЗО.
Помощник нардепа Александра Юрченко Иван Фищенко, который является фигурантом дела о взятке, внес 1,5 миллиона гривен залога и вышел из СИЗО. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщила спикер Антикоррупционного суда Олеся Чемерис, пишет LIGA.net.
Она уточнила, что залог Фищенко внес еще вчера.
Суд вынес решение о его аресте 15 сентября. При этом прокуроры требовали установить размер залога в 5 млн гривен, но суд назначил всего 1,5 млн.
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