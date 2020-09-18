Нардеп Юрченко не пришел в суд из-за COVID-19
Подозреваемый во взяточничестве нардеп заявил, что контактировал с больным COVID-19 и поэтому не может прийти на заседание суда.
Народный депутат Александр Юрченко, которому накануне объявили о подозрении в коррупции, в пятницу, 18 сентября, не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря Высшего антикоррупционного суда Олесю Чемерис.
«Подозреваемый не явился, мотивировал это тем, что ранее имел контакт с больным коронавирусом», – сказала Чемерис.
По ее словам, в связи с неявкой подозреваемого судебное заседание отложено до 15 часов 21 сентября.
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