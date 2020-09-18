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Главная » Украина » Общество
19:09 18 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В постмайданной Украине нет свободы слова: Виталий Захарченко рассказал, до чего мы докатились

Экс министр МВД Украины, Виталий Захарченко прокомментировал ситуацию со свободой слова и демократией в Украине.

Экс министр МВД Украины, Виталий Захарченко прокомментировал ситуацию со свободой слова и демократией в Украине. В частности общественный деятель привёл пример с блокировкой своего блогерского аккаунта на сайте Корреспондент. Об этом он пишет на своей страничке в Фейсбук.

«В очередной раз попробовал донести свои мысли о событиях, происходящих в моей стране через украинские СМИ. Зарегистрировав блогерский аккаунт на сайте «Корреспондент», я разместил там небольшой и очень корректный текст о последних событиях вокруг Украины. Материал нашел живой отклик у читателей и всего за несколько часов набрал более 3 тысяч просмотров, заняв 8 место по популярности. И сразу после этого он был заблокирован», – пишет Захарченко.

Также он добавляет.

«Я, конечно не удивлен такому подходу к свободе слова на Украине, так как даже сами власти, крича на каждом углу о европейскости Украины, не верят в это и поступают соответственно. Но в современном информационном мире полностью закрыть общество нельзя и правда все равно найдет себе дорогу. Так что такие действия вызывают лишь улыбку и сожаление» – завершает Виталий Захарченко.

Также бывший министр МВД Украины, выставил, текст на своём ФБ который ставил в блоге Корреспондент.

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