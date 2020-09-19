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01:34 19 Сентября 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Тихановская заявила в ООН, что ситуация в Беларуси требует международного вмешательства

Оппозиционер Светлана Тихановская заявила об этом во время дебатов по Беларуси в Совете ООН по правам человека.

«Мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих умерли», – сказала оппозиционер.

Тихановская призвала допустить в Беларусь специального докладчика ООН.

Политик также подтвердила готовность оппозиции вести переговоры с властью и искать пути мирного разрешения кризиса.

Постоянный представитель Беларуси Юрий Амбразевич требовал остановить трансляцию ее выступления.

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Тэги: ООН, Республика Беларусь, Светлана Тихановская

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