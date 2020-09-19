«Удар» официально выдвинул Кличко кандидатом в мэры Киева

Такое решение было принято на собрании городской организации политической партии. Партия идет на выборы самостоятельно.

Также на собрании выдвинут кандидатов в депутаты Киевского городского совета по списку партии и списками в мажоритарных округах столицы.

В первую десятку списка партии вошли футболист Александр Шовковский, журналистка Юлия Лымарь, жена нардепа VIII созыва Дмитрия Андриевского, депутат Киевсовета Екатерина Кириченко, бывший государственный секретарь Минагрополитики Владислав Андронов, экс-нардеп Роман Романюк, экс-нардеп, директор Департамента городского благоустройства КГГА Дмитрий Белоцерковец, советник Кличко Владимир Бондаренко, сурдопереводчик Кличко Леся Петровская, руководитель Департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан.

Тэги: мэр Киева, Виталий Кличко