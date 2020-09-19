«Удар» официально выдвинул Кличко кандидатом в мэры Киева
Такое решение было принято на собрании городской организации политической партии. Партия идет на выборы самостоятельно.
Также на собрании выдвинут кандидатов в депутаты Киевского городского совета по списку партии и списками в мажоритарных округах столицы.
В первую десятку списка партии вошли футболист Александр Шовковский, журналистка Юлия Лымарь, жена нардепа VIII созыва Дмитрия Андриевского, депутат Киевсовета Екатерина Кириченко, бывший государственный секретарь Минагрополитики Владислав Андронов, экс-нардеп Роман Романюк, экс-нардеп, директор Департамента городского благоустройства КГГА Дмитрий Белоцерковец, советник Кличко Владимир Бондаренко, сурдопереводчик Кличко Леся Петровская, руководитель Департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан.
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«Если Верховная Рада объявит о проведении местных выборов в Киеве, я готов принять в них участие», — заявил Кличко. При этом он отметил необходимость децентрализации власти.
«Я считаю, что сборник моих высказываний приобретет популярность в России, где очень внимательно следят за моей работой. Продавать его будем россиянам за дорого», — отметил мэр Киева.
Лидера парламентской фракции УДАР Виталия Кличко лишили полномочий народного депутата в связи избранием мэра Киева. Сессия новоизбранного Киевсовета запланирована на сегодня, 5 июня.