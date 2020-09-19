Российские артисты записали клип в поддержку Лукашенко
Слова песни сопровождаются пасторальным видеорядом с демонстрацией природных красот и куполов церквей.
Более 20 коллективов и исполнителей из России и Беларуси, в том числе Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой, Диана Гурцкая снялись в музыкальном клипе, который назван цитатой из выступления президента Александра Лукашенко «Любимую не отдают».
Клип опубликован на хостинге Youtube. Его припев звучит так:
Здесь мое небо, мой дом, мое сердце.
Здесь все родное и близкое с детства.
Я люблю всей душою землю свою.
Здесь мы живем, будут жить наши дети
В мире, любви и согласии – вместе.
Просто знай – любимую не отдают!
Слова песни сопровождаются пасторальным видеорядом с демонстрацией природных красот и куполов церквей.
Клип в поддержку Лукашенко был опубликован на Youtube-канале белорусской группы «Аура» 17 сентября.
Представители Буйнова и Киркорова уже заявили, что их просто использовали втемную в политических целях.
Новости по теме
Анастасия и Дарья – старшие дочери среднего сына Лукашенко – забрали документы из лицея Белорусского государственного университета.
Об этом заявил в Европарламенте представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.
Светлана Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину перед его встречей с Александром Лукашенко.