Российские артисты записали клип в поддержку Лукашенко

Слова песни сопровождаются пасторальным видеорядом с демонстрацией природных красот и куполов церквей.

Более 20 коллективов и исполнителей из России и Беларуси, в том числе Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой, Диана Гурцкая снялись в музыкальном клипе, который назван цитатой из выступления президента Александра Лукашенко «Любимую не отдают».

Клип опубликован на хостинге Youtube. Его припев звучит так:

Здесь мое небо, мой дом, мое сердце.

Здесь все родное и близкое с детства.

Я люблю всей душою землю свою.

Здесь мы живем, будут жить наши дети

В мире, любви и согласии – вместе.

Просто знай – любимую не отдают!

Слова песни сопровождаются пасторальным видеорядом с демонстрацией природных красот и куполов церквей.

Клип в поддержку Лукашенко был опубликован на Youtube-канале белорусской группы «Аура» 17 сентября.

Представители Буйнова и Киркорова уже заявили, что их просто использовали втемную в политических целях.

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