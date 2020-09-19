Трамп заявил, что Россия похитила у США секрет гиперзвукового оружия

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в хищении у Америки данных о гиперзвуковом оружии во времена администрации Барака Обамы.

«У них есть ракета, супер-пупер-гиперзвуковая ракета. Я ее так называю, потому что она в пять раз быстрее, чем обычная ракета. У нас есть ракета еще быстрее, но Россия получила эту информацию из администрации Обамы, она украла ее», – заявил глава Белого дома, выступая перед своими сторонниками в штате Миннесота.

Также, по словам Трампа, Соединенные Штаты разработали «самое мощное оружие в мире».

«Поверьте, вы даже не захотите о нем знать, и помоги нам Господь, чтобы не пришлось использовать его. Но у нас есть самое мощное вооружение, которое когда-либо видел человек», — сказал американский президент.

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