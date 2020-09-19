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Главная » Мир » Происшествия
10:30 19 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В мире очередной рекордный прирост коронавируса

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире приближается к 31 миллиону человек.

За минувшие сутки в мире зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом, согласно данным сайта Worldometers, 18 сентября COVID-19 обнаружили у 314 097 человек.

При этом 51 000 больных выявили в странах Европы. Лидируют в регионе: Франция, Россия, Испания, Великобритания и Украина. В мировом антирейтинге Украина находится на 15 месте.

С начала пандемии в мире зафиксировано 30 701 535 случаев заражения COVID-19. При этом 22 341 578 человек выздоровели, 956 500 пациентов умерли.

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Тэги: статистика, covid-19, ежедневный прирост

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