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Главная » Украина » Политика
12:45 19 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Слугам народа» выгоднее проиграть местные выборы – Арахамия

Правящей партии выгодне не набирать большинство в регионах, поскольку ответственность за происходящее там будет не на них, говорит глава фракции.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телеканала Украина 24 заявил, что «слугам народа» выгоднее проиграть на местных выборах.

«Получить меньшую долю в местных советах для нас выгодней. Потому что весь негатив по поводу плохих городов, плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов и так далее – не на нас. Не мы же рулим городом», – сказал нардеп.

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Тэги: выборы, местные выборы, слуга народа, арахмия

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