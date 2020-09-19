«Слугам народа» выгоднее проиграть местные выборы – Арахамия
Правящей партии выгодне не набирать большинство в регионах, поскольку ответственность за происходящее там будет не на них, говорит глава фракции.
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телеканала Украина 24 заявил, что «слугам народа» выгоднее проиграть на местных выборах.
«Получить меньшую долю в местных советах для нас выгодней. Потому что весь негатив по поводу плохих городов, плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов и так далее – не на нас. Не мы же рулим городом», – сказал нардеп.
Новости по теме
Выборы будут проходить по новому Избирательному кодексу, который учитывает новую территориальную основу Украины и количество избирателей.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).
Нужно завершить реформу децентрализации, а затем проводить досрочные местные выборы.