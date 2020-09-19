Турция вызвала посла Греции из-за заголовка в греческой газете

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Греции Майкла-Христоса Диамессиса из-за инцидента с греческой газетой «Демократия».

Газетой «Демократия» на первой полосе разместила статью с заголовком на турецком языке «Siktir git, Mr. Erdogan» («Пошел на **й, господин Эрдоган»).

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что дал жесткий ответ греческому послу из-за этого инцидента и подчеркнул, что свобода прессы не должна означать свободу оскорблений.

«Демократия» — ежедневный таблоид правоцентристского направления.

Главные политические разногласия Греции и Турции в настоящее время касаются распределения ресурсов в регионе. В частности, греческая сторона оспаривает нынешнюю деятельность Турции по разведке энергоресурсов в Восточном Средиземноморье.

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