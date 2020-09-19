НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
18:32 19 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Путин опять заявил, что в России производят не имеющие аналогов в мире вооружения

Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существующие сегодня, заявил Путин.

Российская Федерация впервые в истории обладает видами оружия, превосходящими все существующие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщило в субботу, 19 сентября, информагентство Интерфакс.

Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существующие сегодня, заявил Путин.

В качестве примеров он назвал лазерный комплекс Пересвет, авиационную гиперзвуковую ракету Кинжал, морской подводный роботизированный комплекс с ядерным двигателем Посейдон, крылатую ракету неограниченной дальности Буревестник, гиперзвуковую ракету морского базирования Циркон.

По словам Путина, указанные виды вооружений уже поступают или в ближайшее время поступят в армию и на флот. Такого оружия пока нет ни у кого в мире, подчеркнул президент РФ.

«В этом ряду у системы Авангард с маневрирующим гиперзвуковым блоком, двигающимся со скоростью в 27 раз превышающей скорость звука, меняющей направление по высоте и по горизонтали, – особое место. Авангард – это не просто новая система, это новый вид стратегического оружия», – подчеркнул президент РФ.

Источник:
Тэги: Путин, вооружение

Новости по теме

Россия одобрила кредит для Беларуси в $1,5 млрд

Появилась первая информация о встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая проходит в Сочи.

Washington Post: Обама все же переиграл Путина

Российский лидер поставил, судя по всему, на то, что Обаме договор по контролю над вооружениями нужен больше, чем ему. Поэтому Москва затягивала подписание документа, стараясь вытянуть из Америки все новые и новые уступки…

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты