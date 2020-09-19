На хасидов в Умани составили семь протоколов
Выявленные нарушения касаются незаконного прибытия в Украину, нарушений карантина и общественного порядка.
Порядок и безопасность в Умани во время празднования еврейского нового года Рош га-Шан, который в этом году отмечается в субботу, 19 сентября, обеспечивают около 600 украинских полицейских, а также шесть полицейских из Израиля. Об этом в субботу, 19 сентября, сообщило главное управление Национальной полиции в Черкасской области.
За время празднования нарушений публичной безопасности и порядка не допущено. При этом за время патрулирования мест паломничества хасидов полицейские составили семь административных протоколов.
Среди них: ст.203-1 (невыполнение решения о запрете въезда в Украину) и 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), 44-3 (нарушение правил карантина людей) и 173 (мелкое хулиганство) кодекса Украины об административных правонарушениях.
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