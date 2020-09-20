Министр финансов Сергей Марченко в интервью «Радио Свобода» заявил, что правительство Украины исключает возможность дефолта.

Министр финансов Сергей Марченко



«Исключается … Я простой приведу пример. Вы живете на площадке с соседями. Вы пришли к ним однажды и говорите: одолжите мне деньги – мне нужно купить холодильник. Соседи скинулись – вы купили холодильник», – сказал Марченко.

Министр добавил, что через некоторое время вы не можете отдать всю сумму и предлагаете отдать половину.

«Соседи говорят: ты наш сосед, хорошо, простим. И Аргентина так делала девять раз. Как вы думаете, можно ли девять раз обманывать своих соседей? Это нормальная практика? Я считаю, что даже один раз, если вы так сделаете, в следующий раз вам просто дверь не откроют», – отметил Марченко.

Глава Минфина также отметил, что это не та практика, которую следует копировать и о которой стоит говорить.

«Когда об этом говорят уважаемые народные депутаты, то у меня волосы встают дыбом. Думаю: ладно, это можно сделать раз, а потом забудьте обо всем остальном лет на пять. Вам не будет никто доверять. Мы это уже проходили, кстати», – заявил Марченко.

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