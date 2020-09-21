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04:25 21 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к новой войне

Ильхам Алиев отмечает концентрацию Вооруженных сил Армении около линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.

Президент Азербайджана считает это подготовкой к войне со стороны Еревана, причем премьер Армении Никол Пашинян сознательно осуществляет различные провокации с целью эскалации карабахского конфликта.

«Армения проводит незаконное заселение. Это противоречит всем международным конвенциям. Это полностью противоречит Женевской конвенции, это – преступление. Привозить откуда-то людей и расселять их на оккупированных землях – преступление. Режим Пашиняна делает это сознательно. Это – провокация, нас втягивают в провокацию», – заявил Алиев в интервью ряду азербайджанских телеканалов, текст которого опубликован на официальном сайте президента, передает «Интерфакс».

Глава государства подчеркнул, что боестолкновения в июле 2020 года на армяно-азербайджанской границе также являются следствием провокации Еревана.

Алиев назвал одной из причин июльской провокации Армении на границе желание «прозондировать, какой будет реакция их союзников в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)».

«Потому что они готовятся к новой большой войне. У нас есть оперативные разведданные. Мы знаем, что происходит вокруг нас. Знаем и должны знать. Наши спецслужбы работают очень эффективно. Могу сказать столько, не более», – добавил азербайджанский лидер.

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Тэги: Армения, война, Азербайджан

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