Министр здравоохранения Чехии ушел в отставку из-за коронавируса

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил об отставке после резкого роста количества выявленных случаев коронавируса в стране.

Отмечается, что Чехия в последние дни оказалась на одном из первых мест в мире по темпам роста числа зараженных.

К отставке Войтеха призвали оппозиционные политики. Премьер-министр Андрей Бабиш поблагодарил его за работу. Сам Войтех считает, что сделал все возможное на своем посту.

Чехия весной была в числе первых стран, которые ввели жесткий карантин. Она смогла избежать резкого роста числа зараженных, число смертей также оставалось на относительно низком уровне – особенно по сравнению с другими странами Европы, такими как Италия, Испания и даже соседняя Германия.

Эксперты хвалили чешские власти за решение ввести обязательное ношение масок в общественных местах. Однако когда число случаев заражения пошло на спад, почти все ограничения были отменены. В конце августа начался резкий рост числа зараженных, в последние дни их число, как правило, превышает 2 тысячи в сутки – при населении страны чуть более 10 миллионов.

Ограничительные меры начали возвращать, специалисты уже говорят о возможности возобновления карантинных мер, хотя власти утверждают, что не будут «закрывать» экономику, как весной.

Резкий рост новых выявленных случаев инфекции отмечается и в других странах Европы, в частности Испании и Франции. Власти Великобритании предупреждают о «негативном тренде» развития ситуации и «критическом моменте».

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