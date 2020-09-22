Глава Харьковского окружного админсуда попалась на взятке

Служба безопасности Украины разоблачила главу Харьковского окружного административного суда на передаче взятки в размере 3 тысяч долларов США.

По данным предварительного расследования, чиновник осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу по земельному вопросу. За принятие судьей «правильного» решения глава суда передала 3 тысячи долларов США.

«Сейчас продолжаются неотложные следственные действия для установления других возможных фактов коррупции и причастности к ним сотрудников суда. Решается вопрос о сообщении главе суда о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины», – отмечается в сообщении пресс-центра СБУ.

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