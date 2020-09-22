Партия Зеленского теряет поддержку украинцев, – соцопрос

Если бы выборы в Раду проходили в середине сентября, то за «Слугу народа» проголосовали бы 21,5%, а в мае – 31,2%.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине сентября, то наибольшие шансы попасть в парламент имели бы партии »Слуга народа», «Европейская солидарность», ОПЗЖ, ВО «Батькивщина», Радикальная партия Олега Ляшко. Имеют шансы также партия Шария и партия «Сила и честь».

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии.

Так, за «Слугу народа» проголосовали бы 13,1% опрошенных, за партию «ЕС» – 10,9%, за «ОПЗЖ» – 10%.

5,3% поддержали бы партию «Батькивщина», 3,8% – Радикальную партию Олега Ляшко, 2,5% – «Партию Шария», 2,4% – партию «Сила и Честь», 2% – партию «Свобода», 1,9% – партию «Гражданская позиция», 1,7% – партию «Украинская стратегия Гройсмана», 1,6% – партию «УДАР», 1,1% – партию «За Будущее», 1,1% – партию «Самопомощь», 1,1% – «Оппозиционный блок», 0,8% – партию «Голос», 0,6% – партию «Пропозиция», 0,5% – партию «Национальный корпус». За другие партии в общем голосовали бы 0,6%.

Отмечается, что в если бы выборы в Раду проходили в середине сентября, то за «Слугу народа» проголосовали бы 21,5%, а в мае – 31,2%. За «ОПЗЖ» отдали бы голоса 17,8% (в мае 17,4%), за «Европейскую солидарность» – 16,3% (в мае 14,8%).

«Всеукраинское объединение «Батькивщина» готовы поддержать 8,7% (в мае 8,9%), Радикальную партию Олега Ляшко – 6,3% (в мае 3,1%), «Партию Шария» – 4,1% (в мае 3,1%), «Силу и Честь» – 4% (в мае 3,5%), «Свободу» – 3,3% (в мае 2%), «Гражданскую позицию» – 3,1% (в мае 2,8%).

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