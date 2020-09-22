Помпео надеется, что российской газопровод «Северный поток 2» не будет достроен

В интервью изданию Bild Майкл Помпео связал вопрос строительства газопровода с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

«Мы надеемся, что «Северный поток 2» не будет достроен, и мы работаем над созданием коалиции, чтобы это предотвратить. Мы надеемся, что немецкое правительство тоже придет к этой оценке», – сказал госсекретарь США.

Он также отметил, что «Северный поток 2» делает ЕС зависимым от российского газа и вредит Украине.

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