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04:19 22 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Помпео надеется, что российской газопровод «Северный поток 2» не будет достроен

В интервью изданию Bild Майкл Помпео связал вопрос строительства газопровода с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

«Мы надеемся, что «Северный поток 2» не будет достроен, и мы работаем над созданием коалиции, чтобы это предотвратить. Мы надеемся, что немецкое правительство тоже придет к этой оценке», – сказал госсекретарь США.

Он также отметил, что «Северный поток 2» делает ЕС зависимым от российского газа и вредит Украине.

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Тэги: Северный поток 2

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