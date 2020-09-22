Главы МИД стран ЕС не смогли договориться об антибелорусских санкциях

Санкции не были утверждены на заседании, но министры всех стран ЕС уверены в необходимости введения санкций против Минска.

Кипр до сих пор не дал окончательного согласия на введение санкций, поскольку он требует введения ограничительных мер против Турции за ведение разведки газа в спорных водах восточного Средиземного моря.

Поскольку главам МИД ЕС не удалось принять решение о санкциях против Беларуси, этот вопрос рассмотрят главы государств и правительств, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Министры обсуждали санкции. И хотя есть явное желание утвердить эти санкции, сегодня сделать это было невозможно, поскольку это требует единогласия, а достичь его сегодня не удалось», – сказал Боррель.

«Этот вопрос будет рассмотрен главами государств и правительств на Евросовете позже на этой неделе», – добавил он.

В то же время Боррель заверил, что все главы МИД ЕС считают выборы президента в Беларуси сфальсифицированными и не признают их результатов.

По словам Борреля, министры иностранных дел ЕС «призывают к новым, свободным, честным выборам под наблюдением экспертов ОБСЕ».

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