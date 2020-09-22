Первоочередное право арендатора на выкуп земли нужно отменить, в случае его отказа купить пай у собственника за назначенную им цену – правозащитник Анатолий Гунько

После открытия рынка земли нужно внести правки в закон и отменить первоочередное право арендатора на выкуп земли.

После открытия рынка земли нужно внести правки в закон и отменить первоочередное право арендатора на выкуп земли.

Об этом заявил правозащитник и основатель общественной организации «Правозащита плюс», кандидат от «Слуги народа» в Верховную Раду по 208 укругу в Черниговской области Анатолий Гунько в интервью изданию «Гордон»

По его словам, как только зашел вопрос об открытии рынка земли, моментально агрохолдинги перезаключили договоры аренды с людьми и продлили их на 25–40 лет, а арендную плату подняли минимально.

«Самое страшное, что, открывая рынок земли, законодатель не убрал первоочередное право арендатора на выкуп земли. Что это означает? Я у вас арендую пай. К вам приходит другой человек и предлагает выкупить землю по выгодной вам цене, скажем, за $5 тыс. Но по действующему сейчас закону вы должны прийти ко мне, арендатору, и предложить выкупить участок по той цене, что вам предложил покупатель. И я вам скажу: «Да нет, возьмите $2 тыс., вам хватит». Без моего ведома вы не можете эту сделку заключить. А покупатель не купит у вас пай. Ему не выгодно. Ведь если он не ваш арендатор и купит пай, то он получит землю обременённую договором аренды. То есть простыми словами: договор аренды земли никуда не денется даже для нового собственника. Собственник земли потеряет выгодную сделку: ведь потенциальный покупатель сам хочет работать на земле, а не получать мизерную арендную плату которой не хватит даже кредит взятый на выкуп земли покрыть. Да и какой банк даст кредит на землю если она арендована третьим лицом? Если арендатор отказывается выкупить участок по цене, которую просит собственник, расторгнуть договор аренды нельзя. Я считаю, что эту норму нужно отменить: не выкупил арендатор землю, одновременно с отказом от выкупа договор аренды должен быть расторгнут. Тогда у нас будет честный̆ открытый̆ рынок земли», – пояснил он.

Гунько заявил, что готов внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, которые сделают пайщика защищенным от произвола арендатора, а арендатора – от шантажа пайщиков.

«Четкие честные правила игры на этом рынке приведут к тому, что обе стороны будут защищены в своих интересах. Аграрные миллиардеры, которые пытаются выстроить закон под себя, меня не пугают, я твердо знаю, как предотвратить их махинации. Моя задача – защитить основу села, малый и средний бизнес и простого человека – пайщика», – подчеркнул он.

Вопросами реализации прав собственников земельных паев Анатолий Гунько занимается с 2015 года. «Все началось с того, что после смерти брата ко мне перешли принадлежавшие ему три пая. Я начал оформлять наследство и только тогда понял, каково людям в действительности реализовывать свое право собственности. У меня появилось много идей в виде законопроектов», – отметил он.