В Украине ожидают $2,2 млрд инвестиций за два года

Офис по привлечению инвестиций работает над 46 инвестиционными проэктами на 2,2 миллиарда долларов.

В течение двух лет в Украине ожидают инвестиции на уровне 2,2 миллиарда долларов. Такой прогноз озвучил исполнительный директор Офиса привлечения инвестиций UkraineInvest Сергей Цивкач, сообщает Укринформ во вторник, 22 сентября.

По его словам, сейчас Офис работает над 46 инвестиционными проэктами. Около 527 млн ​​долл. инвестиций планируют осуществить компании, которые уже работают в Украине.

«О работе UkraineInvest, мы планируем открыть от 10 до 15 наших международных представительств. Сейчас мы ведем переговоры с такими центрами, как Нью-Йорк, Лондон, Стокгольм и другими столицами, где есть потенциальные инвесторы», – сообщил Цивкач.

Тэги: инвестиции, UkraineInvest, цивкач