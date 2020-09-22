В Одесской области пересыхают Тузловские лиманы
Нарушение водообмена между заповедными водоемами и Черным морем стало причиной стремительного высыхания.
В Одесской области на территории национального природного парка Тузловские лиманы пересохли 5 из 13 лиманов. Об этом сообщил сотрудник нацпарка Иван Русев в Facebook.
«Пять лиманов из 13 у нас уже совсем высохли, и там соль слабо сформировалась. Шестой по счету лиман Будуры также находится на грани полного высыхания – он скоро останется полностью без воды, если не возобновится водообмен Черное море – Тузловские лиманы», – рассказал эколог.
По словам Русева, причиной высыхания стало нарушение водообмена между заповедными водоемами и Черным морем.
Русев отметил, что сейчас в лимане Будуры идет формирование соли. В последние месяцы водная экосистема лимана постепенно приобретала красно-алый цвет.
«Пик таких оттенков лиман достиг к середине сентября и напоминал пейзаж далекой планеты. Такой цвет является своего рода индикатором массового «цветения» зеленой микроводоросли Дуналиелла салина в период высокой температуры и солености лимана. Важную роль также играют и галобактерии», – поясняет Русев.
Сотрудники национального парка ищут возможности для восстановления водообмена между Черным морем и Тузловскими лиманами.
Новости по теме
Исследование, опубликованное в журнале Sustainability, представило новые данные о климатическом балансе собак.
Изменение уровня мирового океана в ближайшем будущем приведет к большему количеству и мощности штормов.
Основатель Microsoft в своем блоге написал, что через несколько десятков лет мир потрясет глобальный экологический кризис.