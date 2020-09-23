НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
01:26 23 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Трамп призвал привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса

Об этом он заявил в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН. Трамп также заявил, что Китай «контролирует» Всемирную организацию здравоохранения.

«Мы должны привлечь к ответственности страну, которая выпустила эту чуму», – сказал Трамп.

Он также обвинил Пекин в том, что в первые дни пандемии там были запрещены поездки внутри страны, однако международные рейсы отменены не были, из-за чего и произошло массовое заражение.

Трамп также заявил, что Китай «контролирует» Всемирную организацию здравоохранения, потому что, по мнению Трампа, она приводила ложные факты о вирусе.

Источник:
Тэги: Китай, Трамп, коронавирус

Новости по теме

Трамп считает, что в случае победы Байдена Китай захватит США

Президент США заявил об этом, выступая в Арлингтоне перед участниками неправительственной организации Совет за национальную политику.

В Китае выдали первый патент на вакцину против COVID-19

Государственное управление по делам интеллектуальной собственности КНР выдало первый патент на вакцину от коронавируса.

Украина опередила Китай по числу заболевших коронавирусом

В Украине количество инфицированных в настоящее время составляет 87 872. В Китае, по данным портала статистики Worldometers, 84 786.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты