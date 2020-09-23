Трамп призвал привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса
Об этом он заявил в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН. Трамп также заявил, что Китай «контролирует» Всемирную организацию здравоохранения.
«Мы должны привлечь к ответственности страну, которая выпустила эту чуму», – сказал Трамп.
Он также обвинил Пекин в том, что в первые дни пандемии там были запрещены поездки внутри страны, однако международные рейсы отменены не были, из-за чего и произошло массовое заражение.
Трамп также заявил, что Китай «контролирует» Всемирную организацию здравоохранения, потому что, по мнению Трампа, она приводила ложные факты о вирусе.
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