Лукашенко тайно вступил в должность президента

Инаугурация готовилась тайно, о дате заранее не сообщалось. Однако сегодня с утра центр Минска был перекрыт, в городе заметили военную технику и армию.

Дворце независимости Александр Лукашенко произнес клятву на белорусском языке и получил удостоверение президента от председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной.

На церемонии якобы присутствовали несколько сотен человек. В том числе – чиновники, депутаты, руководители СМИ, деятели науки, культуры и спорта. Ранее пресс-секретарь президента обещала объявить дату инаугурации перед самой церемонией, но этого не произошло.

Лукашенко вступил в должность на фоне массовых протестов.

Выборы белорусского президента прошли 9 августа. Оппозиция считает, что Лукашенко незаконно захватил власть, поскольку результаты выборов были подтасованы. Не признал Лукашенко в качестве избранного президента Беларуси и Европейский союз – в отличие от России, Китая и ряда других стран.

Тэги: инаугурация, Александр Лукашенко