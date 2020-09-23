В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире
Искусственный камень в настоящее время находится в США, где его сертифицировали и продолжают изучать эксперты.
В Украине вырастили самый большой алмаз в мире, вес которого 109 карат. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Технология выращивания алмазов содержится в строжайшем секрете. До настоящего времени самые крупные выращенные алмазы составляли 10 до 20 карат.
«По своим физико-химическим свойствам лабораторно выращенные алмазы ничем не отличаются от натуральных алмазов, но цена на них дешевле», – сообщил президент Союза ювелиров Украины Дмитрий Выдолоб.
Известно, что данный алмаз уже купили за полмиллиона долларов. В данное время искусственный камень находится в США, где его сертифицировали на рекорд и продолжают изучать эксперты.
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