Украина не признает Лукашенко президентом Беларуси

Украина не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси несмотря на проведение 23 сентября в Минске так называемой инаугурации.

Такое решение принято из-за нарушений во время избирательной кампании и дальнейших событий в Беларуси.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» Александра Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства», – сообщил министр.

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