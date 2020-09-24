Украина не признает Лукашенко президентом Беларуси
Украина не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси несмотря на проведение 23 сентября в Минске так называемой инаугурации.
Такое решение принято из-за нарушений во время избирательной кампании и дальнейших событий в Беларуси.
Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» Александра Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства», – сообщил министр.
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