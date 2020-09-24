В Госдуме РФ от коронавируса скончался депутат
Депутат Госдумы от партии КПРФ Ваха Агаев скончался в результате коронавирусной инфекции. Ему было 67 лет.
Это подтвердил депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев. «Насколько я знаю, он заболел, потом у него начался тромбоз», – пояснил Тайсаев.
Другой его коллега, депутат Сергей Гаврилов пояснил, что Агаев «был в коме».
Ваха Агаев родился в 1953 году. В 1977-м окончил Чечено-Ингушский государственный университет имени Л. Н. Толстого, а в 1985-м – Московский кооперативный институт.
Он избирался в Госдуму VI и VII созывов в составе федерального списка КПРФ. Занимал должность зампреда в комитете по финансовому рынку.
Всего в Госдуме более 50 депутатов перенесли коронавирусную инфекцию.
Новости по теме
Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольме с личным участием лауреатов в 2020 году отменена из-за пандемии COVID-19.
Президент Европейского Совета Шарль Мишель вынужденно пошел на карантин из-за контакта с больным коронавирусом сотрудником охраны.
В Госдуме РФ некоторые депутаты носят во время пленарных заседаний значки в виде белого креста на черном фоне.