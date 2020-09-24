В Госдуме РФ от коронавируса скончался депутат

Депутат Госдумы от партии КПРФ Ваха Агаев скончался в результате коронавирусной инфекции. Ему было 67 лет.

Это подтвердил депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев. «Насколько я знаю, он заболел, потом у него начался тромбоз», – пояснил Тайсаев.

Другой его коллега, депутат Сергей Гаврилов пояснил, что Агаев «был в коме».

Ваха Агаев родился в 1953 году. В 1977-м окончил Чечено-Ингушский государственный университет имени Л. Н. Толстого, а в 1985-м – Московский кооперативный институт.

Он избирался в Госдуму VI и VII созывов в составе федерального списка КПРФ. Занимал должность зампреда в комитете по финансовому рынку.

Всего в Госдуме более 50 депутатов перенесли коронавирусную инфекцию.

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