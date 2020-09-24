На сына Байдена нашли компромат

Сын кандидата в президенты США от Демократической партии совершал сомнительные сделки с супругой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Американские сенаторы-республиканцы обнародовали доклад, в котором утверждается, что сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантер Байден совершал сомнительные сделки на миллионы долларов с супругой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова – российской предпринимательницей Еленой Батуриной.

Соответствующий доклад Рон Джонсон, возглавляющий комитет сената по внутренней безопасности и правительственным вопросам, и Чак Грассли, председатель комитета по финансам, обнародовали в среду, 23 сентября. Сенаторы Джонсон и Грэссли на протяжении нескольких месяцев вели широкомасштабное расследование, связанное с администрацией экс-бывшего президента Барака Обамы, часть которого касается сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Судя по их данным, Хантер Байден, его родственники и бизнес-партнер Девон Арчер на протяжении нескольких лет получали миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан, в том числе, от Батуриной.

В частности, в докладе говорится, что в феврале 2014 года на счет инвестиционной компании Rosemont Seneca Thornton, соучредителем которой был Хантер Байден, поступил перевод в размере $3,5 млн от Елены Батуриной. Кроме того, в период с мая по декабрь 2015 года от Батуриной поступило 11 переводов на сумму почти $392 тыс. на счет компании BAK USA, из них девять прошли через счета Rosemont Seneca Thornton с назначением «кредитное соглашение». Компания BAK USA являлась технологическим стартапом, она обанкротилась в 2019 году.

«Эти транзакции были выявлены из-за сообщений о возможной преступной деятельности Батуриной», – утверждается в докладе.

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