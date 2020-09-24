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14:18 24 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ученые США обнаружили более заразную мутацию коронавируса

Исследователи из больницы города Хьюстона обнаружили более заразный штамм коронавируса – он меняется, чтобы избежать иммунного ответа организма.

Ученые изучили более пяти тысяч геномов вирусов, обнаруженных в Хьюстоне, население которого составляет более 7 млн человек. Исследование показало, что почти все штаммы второй волны имели мутацию, известную как D614G, которая увеличивает количество «шипов» на коронавирусе. Эти шипы позволяют вирусу связываться с клетками, увеличивая способность мутировавшего вируса инфицировать их. Пациенты, зараженные этим вариантом штамма, имели значительно большее количество вирусных клеток.

В городе было уже две вспышки коронавирусной инфекции, в последних образцах преобладает более заразный штамм, передает Reuters.

Вместе с тем, пока нет доказательств того, что эти мутации сделали вирус более смертоносным.

Исследователи отметили, что тяжесть заболевания COVID-19 была тесно связана с основными заболеваниями и генетикой пациентов.

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Тэги: мутации, коронавирус

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