Ученые США обнаружили более заразную мутацию коронавируса
Исследователи из больницы города Хьюстона обнаружили более заразный штамм коронавируса – он меняется, чтобы избежать иммунного ответа организма.
Ученые изучили более пяти тысяч геномов вирусов, обнаруженных в Хьюстоне, население которого составляет более 7 млн человек. Исследование показало, что почти все штаммы второй волны имели мутацию, известную как D614G, которая увеличивает количество «шипов» на коронавирусе. Эти шипы позволяют вирусу связываться с клетками, увеличивая способность мутировавшего вируса инфицировать их. Пациенты, зараженные этим вариантом штамма, имели значительно большее количество вирусных клеток.
В городе было уже две вспышки коронавирусной инфекции, в последних образцах преобладает более заразный штамм, передает Reuters.
Вместе с тем, пока нет доказательств того, что эти мутации сделали вирус более смертоносным.
Исследователи отметили, что тяжесть заболевания COVID-19 была тесно связана с основными заболеваниями и генетикой пациентов.
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